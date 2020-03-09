09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kruse’den kötü haber

Kruse’den kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve kontrollerinde bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edilen Max Kruse'nin en az 1 ay (4-6 hafta arası) sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve kontrollerinde bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edilen Max Kruse'nin en az 1 ay (4-6 hafta arası) sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Alman yıldız; ligdeki (D), ve Kasımpaşa (D) maçlarını kaçıracak.
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