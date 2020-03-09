09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gustavo’ya alkış

Gustavo’ya alkış
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Oyunculara bu sezon ilk kez açık şekilde tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, 'yu ise alkışladı. Brezilyalı yıldız, Denizli önünde stoperde görev almasına rağmen maçı yine parlak istatistiklerle tamamladı.

Oyunculara bu sezon ilk kez açık şekilde tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, 'yu ise alkışladı. Brezilyalı yıldız, Denizli önünde stoperde görev almasına rağmen maçı yine parlak istatistiklerle tamamladı. 74 kez topla buluşan sambacı, yüzde 94 pas isabeti ile oynarken, girdiği 7 ikili mücadelden de galip ayrıldı; ayrıca 3 pas arası yaptı.
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