09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bu Fenerbahçe’de hala oynarım

Bu Fenerbahçe’de hala oynarım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa, , Mersin İY ve Denizlispor formaları giyen 'den 'alaycı' bir paylaşım geldi.

Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa, , Mersin İY ve Denizlispor formaları giyen 'den 'alaycı' bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Denizli'yi konuk ettiği maçı izlediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu F.Bahçe'de bir bacağımı bağla, hala oynarım" yazdı.
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