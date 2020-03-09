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Bu Fenerbahçe’de hala oynarım
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İY ve Denizlispor formaları giyen Andre Moritz'den 'alaycı' bir paylaşım geldi.
Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İY ve Denizlispor formaları giyen Andre Moritz'den 'alaycı' bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Denizli'yi konuk ettiği maçı izlediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu F.Bahçe'de bir bacağımı bağla, hala oynarım" yazdı.
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