08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Taktikler Emre’den

Taktikler Emre’den
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe’yi çalıştıran Emre Belözoğlu, dünkü maçta da kulübedeydi. 2 maç sonra oyuncu olarak yedek kulübesinde oturan Emre, futbolcuları taktik veren ve uyarılarda bulunan isimdi.

Teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, dünkü maçta da kulübedeydi. 2 maç sonra oyuncu olarak yedek kulübesinde oturan Emre, futbolcuları taktik veren ve uyarılarda bulunan isimdi. 90 dakika boyunca heyecanlı bir şekilde kenarda duran 39 yaşındaki Emre, maçın beraberlike bitmesinin ardından da büyük üzüntü yaşadı. Ta
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