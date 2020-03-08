08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Nabil Dirar kadroda yoktu

Nabil Dirar kadroda yoktu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Faslı oyuncu maçının 66. dakikasında oyundan alındıktan sonra 'ndaki karşılaşmasında da kadroya alınmamıştı.
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