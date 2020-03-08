Farkı önleyen adam Altay

Denizli karşısında iki kez ağları havalanan Altay Bayındır, birçok pozisyonda da kritik kurtarışlar yaptı.

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Denizli karşısında iki kez ağları havalanan Altay Bayındır, birçok pozisyonda da kritik kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, her iki yarıda da toplan 3 kez kendisiyle karşı karşıya kalan Denizlisporlu futbolculara geçit vermedi.