08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Farkı önleyen adam Altay

Farkı önleyen adam Altay
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Denizli karşısında iki kez ağları havalanan Altay Bayındır, birçok pozisyonda da kritik kurtarışlar yaptı.

Denizli karşısında iki kez ağları havalanan Altay Bayındır, birçok pozisyonda da kritik kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, her iki yarıda da toplan 3 kez kendisiyle karşı karşıya kalan Denizlisporlu futbolculara geçit vermedi.
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