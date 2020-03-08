08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kadro değişti

Kadro değişti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Fenerbahçe’de Yanal’ın bankoları Tolga Ciğerci ve Jailson yedek soyundu. Ferdi Kadıoğlu ligde ilk kez 11’de oynadı.

Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de kadroda da değişim yaşandı. Sarı- lacivertliler, Denizlispor karşısına Ziraat Türkiye Kupası'nda ile oynanan maça göre 4 farklı isimle çıktı. Antrenör Zeki Göle, sakatlığı bulunan Simon Falette ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç'e görev veremezken, Yanal'ın bankoları Tolga Ciğerci ile Jailson da yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ile sakatlıkları geçen ve ilk 11'de forma giydi. Kanarya maça; Altay, İsla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriç onbiriyle çıktı.
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