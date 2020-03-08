08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Hoca adayları arttı

Hoca adayları arttı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe’nin gündemindeki hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir Alman Roger Scmidt ile temasta olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin Hırvatistan ’nı çalıştıran Zlatko Dalic’le de görüştüğü ileri sürüldü.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir Alman Roger Scmidt ile temasta olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin Hırvatistan 'nı çalıştıran Zlatko Dalic'le de görüştüğü ileri sürüldü. İki hocanın menajeriyle bir araya geldiği belirtilen Kanarya'nın yerli isimler arasında iki adayı olduğu ifade edildi. Yönetimin boşta olan ile Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut'u listede tuttuğu kaydedildi.

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