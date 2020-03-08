Hoca adayları arttı

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe’nin gündemindeki hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir Alman Roger Scmidt ile temasta olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Zlatko Dalic’le de görüştüğü ileri sürüldü.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir Alman Roger Scmidt ile temasta olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'le de görüştüğü ileri sürüldü. İki hocanın menajeriyle bir araya geldiği belirtilen Kanarya'nın yerli isimler arasında iki adayı olduğu ifade edildi. Yönetimin boşta olan Abdullah Avcı ile Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut'u listede tuttuğu kaydedildi.

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