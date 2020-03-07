F.Bahçe, Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddiasını resmi siteden yalanladı Önce yabancı adaylarla yapılan temasların sonucu beklenecek.

Teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'de dün Abdullah Avcı kaosu yaşandı. DHA, sarı-lacivertli ekibin Avcı ile 10 gün önce görüşüp, prensip anlaşmasına vardığını, hafta başında resmi açıklamanın yapılacağını duyurdu. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu iddiayı yalanladı. Taraftardan gelen tepkiler sonrası resmi siteden, "Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur" denildi. İlk hedef olarak Alman hocaları belirleyen yönetimin, gündemdeki Schmidt ve Kovac ile yapılan temasların sonucuna göre kararını vereceği dile getirildi.

AŞIK: AVCI ÖN SIRALARDA

Eski yöneticilerden Murat Aşık, yönetimin açıklamasına rağmen Beşiktaş'tan ayrılan ve boşta olan Abdullah Avcı'nın hoca listesinde ön sıralarda yer aldığını ileri sürdü. Abdullah Avcı ile Başakşehir'de birlikte çalışan kaptan Emre Belözoğlu'nun da yönetime olumlu görüş bildirdiği ifade edildi. Yabancı hoca olmazsa, Avcı ile temas kurulacağı iddia ediliyor.

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