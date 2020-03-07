Hasan Ali, Serdar ve Dirar kadroda

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Nabil Dirar kadroya alındı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Nabil Dirar kadroya alındı. Sakatlıkları geçen üç oyuncunun da Denizlispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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