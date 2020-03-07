07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali, Serdar ve Dirar kadroda

Hasan Ali Serdar ve Dirar kadroda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Ziraat Türkiye Kupası'nda ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen , ve Nabil Dirar kadroya alındı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen , ve Nabil Dirar kadroya alındı. Sakatlıkları geçen üç oyuncunun da Denizlispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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