07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe moral arıyor

Fenerbahçe moral arıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Sarı-lacivertliler, kazanıp 5 haftalık galibiyet özlemini bitirmek için sahaya çıkacak. Takımın başında antrenör Murat Zeki Göle yer alacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde 'ın görevine son verilmesi nedeniyle Fenerbahçe sahaya teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında antrenör Murat Zeki Göle'nin yer alacağı açıklandı. Yardımcı antrenör ile kaptan Emre Belözoğlu da kendisine destek verecekler.

3 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan , Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta 'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

HASAN ALİ, SERDAR VE DİRAR KADRODA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen , Serdar Aziz ve Nabil Dirar kadroya alındı. Sakatlıkları geçen üç oyuncunun da Denizlispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

40. KARŞILAŞMA

F.Bahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Rusya'da yıkıldı Fenerbahçe Rusya'da yıkıldı
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Emre Belözoğlu'ndan flaş teknik direktörlük açıklaması Emre Belözoğlu'ndan flaş teknik direktörlük açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör