07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre'nin sözleşmesi Volkan'ın lisansı yok!

Emre'nin sözleşmesi Volkan'ın lisansı yok!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında kulübede olacak.

Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında kulübede olacak. Ancak 'yetkili olarak' takımın başında yer alamayacak. Nedeni ise A lisansı olan Emre'nin antrenör sözleşmesinin olmaması. 'in de B lisansı olduğu için kulübede yer alamıyor. Fenerbahçe'nin A lisansı olan bir antrenör ile 2 maça çıkmak hakkı bulunuyor. Üçüncü maçtan itibaren ise kulübede pro-lisans sahibi bir teknik direktör bulunması zorunlu.

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