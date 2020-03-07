07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Knoop’tan Altay’a destek

Knoop’tan Altay’a destek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Marco Knoop, Altay Bayındır'a destek verdi.

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Marco Knoop, Altay Bayındır'a destek verdi. Alman antrenör, sosyal medyada öğrencisi hakkında küfürlü eleştiri yapan kullanıcıya, "Eleştiri olgusal olursa iyidir. Altay ile ilgili düşünceniz gerçeklerden çok uzak. 16 yıldır yetenekli kalecilerle çalışıyorum ve yorumunuzun kesinlikle yanlış olduğunu biliyorum" dedi.

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