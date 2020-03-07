08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Zeki Murat Göle: Bize yakışmayan bir sonuç

Bize yakışmayan bir sonuç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında konuk ettiği ile 2-2 berabere kalan 'de antrenör , kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını söyledi.

- Antrenörü : "Oyunun kontrolü bizdeydi ama penaltı ve sonra dengeler tersine döndü" - Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Rakibimizi iyi analiz ettik. Bireysel tüm yeteneklerimizi sergiledik"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göle, maça iyi başlayamadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın başında istedikleri oyun ritmini yakalayamadıklarını ancak sonra toparlandıklarını kaydeden Göle, "Dengeyi kurduktan sonra gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu. Oyunun kontrolü bizdeydi ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler tersine döndü. İkinci yarıya daha kompakt başladık, çünkü mecburduk. Tehlikeler de oluşturduk ama tempoyu sürdüremedik." diye konuştu.

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Maçın son bölümünde takımın iyi reaksiyon gösterdiğini de ifade eden Göle, "Verdiğimiz reaksiyonla sahadan beraberlikle ayrıldık. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinebileceği bir durum değil. Yine de oyuncularımızın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyon çok üst düzeydi. Bu açıdan oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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