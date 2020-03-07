Alex heyecanı

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken dün heyecan yaratan bir paylaşım geldi.

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken dün heyecan yaratan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza sosyal medya hesabından 2010-11 şampiyonluk kutlamalarında kızları ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı. Sambacının paylaşımı taraftarlar arasında 'Takımın başına Alex mi getiriliyor?' sorusuna yol açtı. Alex'in Zico ya da Felipe Scolari ile anlaşılması halinde yardımcı antrenör olabileceği de belirtiliyor.

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