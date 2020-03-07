07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Alex heyecanı

Alex heyecanı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken dün heyecan yaratan bir paylaşım geldi.

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken dün heyecan yaratan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza sosyal medya hesabından 2010-11 şampiyonluk kutlamalarında kızları ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı. Sambacının paylaşımı taraftarlar arasında 'Takımın başına Alex mi getiriliyor?' sorusuna yol açtı. Alex'in Zico ya da ile anlaşılması halinde yardımcı antrenör olabileceği de belirtiliyor.

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