06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İsmail Kartal: Teklif gelmedi

İsmail Kartal: Teklif gelmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen , dün konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen , dün konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden teklif almadığını belirten Kartal, "Benim de kulüpte görev yapmak istediğim yönünde bir açıklamam olmadı. Bunlar doğru değil. F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durumu yorumlamam da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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