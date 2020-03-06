En çok izlenen Fenerbahçe

Süper Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda en fazla taraftara oynayan takım Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda en fazla taraftara oynayan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda tribünde tam 39 bin 555 taraftar ortalaması yakaladı.

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