06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

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En çok izlenen Fenerbahçe
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2020

 Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda en fazla taraftara oynayan takım Fenerbahçe oldu.

Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda en fazla taraftara oynayan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda tribünde tam 39 bin 555 taraftar ortalaması yakaladı.

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