Fenerbahçe'de büyük kaos

Yanal'la yollarını ayıran Kanarya'da tam bir kaos h-a kim. Takımın teknik direktörü yok. Dünkü idmanda Emre de antrenör ekibinde yer aldı. Ancak Emre'nin TFF talimatnamesine göre takımın başında sahaya çıkması mümkün değil. Denizli maçında kadroyu ve taktiği hangi ismin belirleyeceği de henüz belirsiz.