06 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de büyük kaos
Yanal'la yollarını ayıran Kanarya'da tam bir kaos h-a kim. Takımın teknik direktörü yok. Dünkü idmanda Emre de antrenör ekibinde yer aldı. Ancak Emre'nin TFF talimatnamesine göre takımın başında sahaya çıkması mümkün değil. Denizli maçında kadroyu ve taktiği hangi ismin belirleyeceği de henüz belirsiz.
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020
Göreve geldiği ilk günden bu yana çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Ali Koç yönetimi birkez daha sınıfta kaldı...
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