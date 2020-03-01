01 Mart 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal locada çılgına döndü!
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020
Galatasaray derbisinde sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kart gören ve Antalyaspor karşısında cezalı durumda olan teknik direktör Ersun Yanal, mücadeleyi izlediği locada gergin olmasıyla dikkat çekti.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında cezalı durumda olan teknik direktör Ersun Yanal, mücadeleyi locada takip etti.
Karşılaşmayı Volkan Demirel ve Volkan Kazak ile birlikte izleyen Yanal, takımın hatalarında sinirlendi ve bu tavırları objektiflere yansıdı.
Ersun Yanal'ın takımın başında maça çıkan Recep Karatepe'ye direktiflerini telefonla aktardı.
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