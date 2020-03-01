01 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal locada çılgına döndü!

Yanal locada çılgına döndü! İşte o anlar...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

Galatasaray derbisinde sahaya girdiği gerekçesiyle gören ve karşısında cezalı durumda olan , mücadeleyi izlediği locada gergin olmasıyla dikkat çekti.

'in 23. haftasında oynanan -Galatasaray derbisinde gördüğü nedeniyle Fraport TAV karşısında cezalı durumda olan , mücadeleyi locada takip etti.

Karşılaşmayı ve Volkan Kazak ile birlikte izleyen Yanal, takımın hatalarında sinirlendi ve bu tavırları objektiflere yansıdı.

Ersun Yanal'ın takımın başında maça çıkan Recep Karatepe'ye direktiflerini telefonla aktardı.

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