Fenerbahçe'ye Michael Frey müjdesi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan İsviçreli golcü Michael Frey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Michael Frey, sezon balında Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg'e kiralanmıştı. Alman kulübünün sportif direktörü Robert Palikuca, yaptığı açıklamada İsviçreli golcünün satın alma opsiyonunu kullanmak istediklerini belirtti.

Palikuca "Michael Frey'in bonservisini almak istiyoruz. Bilindiği gibi en az 3 milyon Euro bonservis bedeli ödememiz gerekiyor ancak Frey'i isteyen tek takım değiliz. Frey için Fenerbahçe ile görüşen birkaç kulüp daha var. Eğer Frey'in bonservisini alırsak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"NURNBERG'DE ÇOK MUTLUYUM"

Almanya'da yayın yapan Bild'e açıklamalarda bulunan Michael Frey ise "Nürnberg'te çok mutluyum. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum ama bu sadece benim isteğimle gerçekleşecek bir durum değil. İsteğim dışında da gerçekleşebilecek olaylar var. Kulübün ne düşündüğü çok önemli." dedi.

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