03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Michael Frey müjdesi!

Fenerbahçe'ye Michael Frey müjdesi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

'nin sezon başında 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan İsviçreli golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nürnberg Sportif Direktörü , 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon başında 'nin Zürih takımından edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen , sezon balında Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg'e kiralanmıştı. Alman kulübünün sportif direktörü , yaptığı açıklamada İsviçreli golcünün satın alma opsiyonunu kullanmak istediklerini belirtti.

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Palikuca "Michael Frey'in bonservisini almak istiyoruz. Bilindiği gibi en az 3 milyon Euro bonservis bedeli ödememiz gerekiyor ancak Frey'i isteyen tek takım değiliz. Frey için ile görüşen birkaç kulüp daha var. Eğer Frey'in bonservisini alırsak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"NURNBERG'DE ÇOK MUTLUYUM"

'da yayın yapan Bild'e açıklamalarda bulunan Michael Frey ise "Nürnberg'te çok mutluyum. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum ama bu sadece benim isteğimle gerçekleşecek bir durum değil. İsteğim dışında da gerçekleşebilecek olaylar var. Kulübün ne düşündüğü çok önemli." dedi.

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