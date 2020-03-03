03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son liman kupa

Son liman kupa
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Ligde yarıştan kopan Kanarya Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam ’a konuk olacak.

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün 'a konuk olacak. Önceliği artık kupaya veren sarı-lacivertliler, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek rövanşta adını finale yazdırmak istiyor. Hedef hiç değilse kupada mutlu sona ulaşıp, 6 yıllık hasreti sonlandırmak. Son olarak 2014'te Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren Fenerbahçe o tarihten sonra kupa kaldıramadı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Kanarya, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, ve GMG Kırklarelispor'u elemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
Koç ile Çavuşoğlu arasında flaş görüşme! Koç ile Çavuşoğlu arasında flaş görüşme!
Bombayı Almanlar patlattı! Yanal'ın ardından... Bombayı Almanlar patlattı! Yanal'ın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör