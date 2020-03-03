Son liman kupa

Ligde yarıştan kopan Kanarya Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak.

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Önceliği artık kupaya veren sarı-lacivertliler, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek rövanşta adını finale yazdırmak istiyor. Hedef hiç değilse kupada mutlu sona ulaşıp, 6 yıllık hasreti sonlandırmak. Son olarak 2014'te Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getiren Fenerbahçe o tarihten sonra kupa kaldıramadı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Kanarya, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u elemişti.

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