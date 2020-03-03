03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Rodrigues ve Emre yok

Rodrigues ve Emre yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek. Kart cezaları nedeniyle maçında oynamayan Maurico Isla ve Deniz Türüç ise teknik heyetin görev vermesi halinde görev yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
Koç ile Çavuşoğlu arasında flaş görüşme! Koç ile Çavuşoğlu arasında flaş görüşme!
Bombayı Almanlar patlattı! Yanal'ın ardından... Bombayı Almanlar patlattı! Yanal'ın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör