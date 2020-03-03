Rodrigues ve Emre yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek. Kart cezaları nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Maurico Isla ve Deniz Türüç ise teknik heyetin görev vermesi halinde görev yapacak.

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