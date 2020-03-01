01 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Yeni 'facia' Dirar

Yeni 'facia' Dirar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2020

'de oyunculardaki form düşüşü devam ediyor. Dün bu kez başrolde Nabil Dirar vardı. Faslı oyuncu sağ bekte üst üste kaptırdığı toplarla, adeta Jailson'un stoperde yaptığı hatalara nazire yaptı.

Taraftarlar sosyal medyada bu duruma isyan ederek, "#Allah sabır versin bize" yorumları yaptılar. Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alan Antrenör Recep Karatepe, dökülen Dirar'ı 66. dakikada oyundan çıkarıp, yerine Miha Zajc'ı aldı.

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