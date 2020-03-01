Yeni 'facia' Dirar

Fenerbahçe'de oyunculardaki form düşüşü devam ediyor. Dün bu kez başrolde Nabil Dirar vardı. Faslı oyuncu sağ bekte üst üste kaptırdığı toplarla, adeta Jailson'un stoperde yaptığı hatalara nazire yaptı.

Taraftarlar sosyal medyada bu duruma isyan ederek, "#Allah sabır versin bize" yorumları yaptılar. Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alan Antrenör Recep Karatepe, dökülen Dirar'ı 66. dakikada oyundan çıkarıp, yerine Miha Zajc'ı aldı.

DİĞER