01 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Miha Zajc: Kayıptansa 1 puan iyidir

Miha Zajc: Kayıptansa 1 puan iyidir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Süre bulmakta sıkıntı yaşayan , bulduğu şanslı olumlu değerlendirdi. 66'da Dirar'ın yerine giren 25 yaşındaki Sloven orta saha 90+6'da Ferdi'nin ortasına kafa vuruşu yaparak 1 puanı kazandırdı. Bu sezon ligde sadece 4 maçta 110 dakika şans bulan Zajc ilk golünü attı.

Yıldız futbolcu, maç sonu 'de şehit olan askerlerimizi anarken maçla ilgili şöyle konuştu: Şans gelince değerlendirmek istiyordum. Bugün gol de attım. Oynamak istediğimi ve hak ettiğimi göstermek istiyordum. 1 puan kazandık, kaybetmekten daha iyi bir sonuç.

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