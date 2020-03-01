Miha Zajc: Kayıptansa 1 puan iyidir

Süre bulmakta sıkıntı yaşayan Miha Zajc, bulduğu şanslı olumlu değerlendirdi. 66'da Dirar'ın yerine giren 25 yaşındaki Sloven orta saha 90+6'da Ferdi'nin ortasına kafa vuruşu yaparak 1 puanı kazandırdı. Bu sezon ligde sadece 4 maçta 110 dakika şans bulan Zajc ilk golünü attı.

Yıldız futbolcu, maç sonu Suriye'de şehit olan askerlerimizi anarken maçla ilgili şöyle konuştu: Şans gelince değerlendirmek istiyordum. Bugün gol de attım. Oynamak istediğimi ve hak ettiğimi göstermek istiyordum. 1 puan kazandık, kaybetmekten daha iyi bir sonuç.

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