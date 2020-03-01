02 Mart 2020, Pazartesi
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İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."
Emmanuel Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılması büyük ses getirdi. Sarı lacivertli taraftarlar yaşanan flaş gelişmeyle ilgili sosyal medyada fikrini belirtirken bir dönem sarı-lacivertli takımın forması giyen Emmanuel Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.
Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.
İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."
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