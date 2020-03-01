02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emmanuel Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı

Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2020

'de 'la yolların ayrılması büyük ses getirdi. Sarı lacivertli taraftarlar yaşanan flaş gelişmeyle ilgili sosyal medyada fikrini belirtirken bir dönem sarı-lacivertli takımın forması giyen 'den paylaşımı geldi.

'nin eski futbolcularından , ile yolların ayrılmasının ardından hesabı üzerinden paylaşımı yaptı.

Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.

İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ersun Yanal'ın vaatleri havada kaldı! İşte o sözler Ersun Yanal'ın vaatleri havada kaldı! İşte o sözler
Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar "Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar"
F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör