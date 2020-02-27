27 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray'a pankart cevabı

F.Bahçe'den G.Saray'a pankart cevabı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.02.2020

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Danabaş: Pankart izin alınıp asıldı. Mottosu ‘Seni sevmeyen ölsün’ olanlar nasıl böyle suçlamalarda bulunabiliyorlar hayret ediyorum diyerek taraftara kötü muamele iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 'a cevap verdi.

Danabaş, söz konusu pankartın emniyetin izniyle asıldığını belirterek, "Ben bu pankartta toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. 'ya sevk de olmadı. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olanlar nasıl böyle suçlamada bulunabiliyorlar hayret ediyorum" dedi. Danabaş, küfür konusunda da 'un 2 defa merdivenden inip uyarı yaptığını dile getirerek, "G.Saray taraftarına hangi ses seviyesinde müzik gidiyorsa F.Bahçe taraftarına da aynı gidiyor. Pisuvarlar kırılıp sahaya atıldığı için kalktı" yorumunu yaptı.


Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması haberin devamı

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