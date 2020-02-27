27 Şubat 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a pankart cevabı
Giriş Tarihi: 27.02.2020
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Danabaş: Pankart izin alınıp asıldı. Mottosu ‘Seni sevmeyen ölsün’ olanlar nasıl böyle suçlamalarda bulunabiliyorlar hayret ediyorum diyerek taraftara kötü muamele iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Galatasaray'a cevap verdi.
Danabaş, söz konusu pankartın emniyetin izniyle asıldığını belirterek, "Ben bu pankartta toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. PFDK'ya sevk de olmadı. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olanlar nasıl böyle suçlamada bulunabiliyorlar hayret ediyorum" dedi. Danabaş, küfür konusunda da Ali Koç'un 2 defa merdivenden inip uyarı yaptığını dile getirerek, "G.Saray taraftarına hangi ses seviyesinde müzik gidiyorsa F.Bahçe taraftarına da aynı gidiyor. Pisuvarlar kırılıp sahaya atıldığı için kalktı" yorumunu yaptı.
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