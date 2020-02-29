29 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Susmayı reddetti

Susmayı reddetti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Açıklamalarıyla ses getiren Damien Comolli'ye Fenerbahçe'nin yolları ayırmadan önce 'konuşmaması' için sözleşme imzalatmak istediği ancak Fransız sportif direktörün bunu kabul etmediği ileri sürüldü.

Daha önce Cocu'nun ayrılırken bu anlaşmayı imzaladığı için şu ana kadar Fenerbahçe hakkında konuşmadığı, ancak Comolli'nin 'Ben bunu imzalamam' dediği bildirildi.

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