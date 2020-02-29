Açıldığı gibi kapanır

Sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak kötü gidişe son vermek istiyor. Hedef yeni bir seri başlatıp şampiyonluk şansını son haftaya kadar kovalamak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Galatasaray'a yenilerek 20 yıllık serisi de son bulan sarı-lacivertliler, kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor. Önceki gün başkan Ali Koç'un verdiği dayanışma yemeğinde bir araya gelen teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürme konusunda söz birliği etti. Daha 11 hafta olduğu ve zirve ile oluşan 8 puanlık farkın nasıl açıldıysa aynı şekilde kapanacağı vurgulandı.

Fikstür konusunda rakiplerine göre avantajlı olan Kanarya, lig sonuna kadar sadece 3 kez (İlki bugünkü karşılaşma) İstanbul dışına çıkacak. Hedef, Antalyaspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatıp yarışa tekrar ortak olmak... Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan FTAV Antalyaspor'da da hedef galibiyet. Teknik direktör Tamer Tuna ile son 5 maçta 11 puan alarak alt sıralardan kurtulan kırmızı-beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sürekli tartışılan VAR odasında Hüseyin Göçek oturacak. AVAR hakemi ise Tarık Ongun.



TARAFTAR MORALİ

Uçakla dün Antalya'ya giden Fenerbahçe'yi Antalya Havalimanı'nda bir grup tara ftar karşıladı. Sarı-lacivertliler, futbolcularla fotoğraf çektirirken, Ersun Yanal'a ilgi gösterdi. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında, kalacakları otele geçti.

4 İSİM SINIRDA

Kanarya'da Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve Altay Bayındır sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Antalyaspor maçının hazırlıkları dün sabah yapılan idmanla tamamlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönettiği idmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirdi.



4 ÖNEMLİ EKSİK

Sakatlıkları bulunan Emre ve Rodrigues ile cezalı Isla ve Deniz, Antalya karşısında oy nayamayacak. Emre ve Garry, İstanbul'da bırakıldı. Deniz ile Isla ise pazartesi Antalya'dan doğrudan Trabzon'a geçileceği için kafilede yer aldı.



38-1

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin ligde galibiyet sayısında 31-8 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı.

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