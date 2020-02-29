Gözler suskun ‘Kral’ Muriç’te

Fenerbahçe'nin gol silahları yine Vedat Muriç ile Max Kruse olacak. Ligde ilk 19 haftada 12 gol kaydeden Muriç, dört haftadır ağları havalandıramıyor. Kosovalı forvetin gol attığı 10 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, sessiz kaldığı son 4 karşılaşmada tam 11 puan kaybetti.

Muriç'in gol atması bu nedenle de önemli. Teknik heyetin terapiye aldığı 25 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşısında suskunluğuna son vermeyi hedefliyor. Max Kruse de gol yollarında Muriç'e destek verecek. Ligin ikinci yarısında seriye bağlayan Alman yıldız, son 6 haftada 5 kez fileleri sarstı.

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