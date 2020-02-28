Alex de Souza'nın paylaşımında dikkat çeken detay

Türkiye, dün Idlib'de rejim güçlerinin alçak saldırısı sonrası hayatını kaybeden 33 Mehmetçiğin yasını tutuyor. Kahraman askerlerimizden gelen kötü haber sonrası tüm spor camiasından başsağlığı mesajları gelirken, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza da bir paylaşım yaparak mesaj yolladı. Alex'in paylaşımındaki ince detay ise Brezilyalının gönüllerde neden taht kurduğunu tekrar gösterdi.

33 kahraman askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili spor camiasından pek çok isim ve kulüp sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bu alçak saldırıyı kınarken başsağlığı mesajları yayınladı.

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza oldu.

Alex'in "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" mesajıyla paylaştığı fotoğrafta ise bir detay dikkatlerden kaçmadı.







Takım fark etmeksizin karakteriyle Türk sporseverlerin gönlünde taht kuran Alex, orijinalinde gülümsediği Türkiye tişörtlü fotoğrafının üst kısmını saygıdan kırparak paylaştı.







Alex de Souza'nın bu hareketi taraftarların da gözünden kaçmadı. Pek çok kişi paylaşım altında Alex'in bu hareketini takdir ederken "Helal olsun", "O kadar iyi niyetli bir aram ki fotoğrafı kırpmış", "Seni bu yüzden seviyoruz" şeklinde mesajlar yazdı.

DİĞER