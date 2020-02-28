28 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de moral yemeği moral olamadı!

Fenerbahçe'de moral yemeği moral olamadı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2020

'de üst üste 3 hafta galip gelemeyen , son olarak 'de 'a kaybetmesinin ardından galip gelememe serisi 4 maça çıkmıştı. Aynı zamanda 21 yıllık yenilmezlik serisinin de son bulmasıyla sarı-lacivertliler adeta hüsrana uğramıştı. Derbinin ardından istifaya davet edilen Fenerbahçe Başkanı ve ve oyuncularla birlikte ' yemeği'nde buluştu. Ancak moral yemeğinde esen soğuk rüzgar dikkatlerden kaçmadı.

'de 'a karşı 3-1'lik şok bir yenilgi alan 'de yönetim, teknik heyet ve oyuncular yemeğinde bir araya geldi.

Takvim'in haberine göre; Kalamış Develi'de düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Başkanı , yöneticiler, , yardımcıları ve futbolcular katıldı.

Takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için düzenlenen yemekte herkesin üzgün ve moralsiz olması objektiflere yansıdı. Takımdaki iletişimin en az seviyeye indiği ve futbolcuların bile birbirleriyle çok az iletişim kurduğu gözlendi.

Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund modeli

MORAL SIFIR

Yemekte esen olumsuz hava, derbi yenilgisinin derin izler bıraktığını gösterdi.

ALİ KOÇ VE YANAL ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Galatasaray önünde alınan şok yenilgi nedeniyle arası iyice açılan Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yemek boyunca çok mesafeliydi. İkilinin arasında yaşanan gerilim çok açık bir şekilde gözler önüne serildi.

TARAFTARA BORCUMUZ VAR

Futbolcuların dünkü idman öncesi toplantı yaptığı ve son durumu masaya yatırdığı öğrenildi. Kaptan Emre'nin, "Sezonun kalan kısmında taraftara borcumuzu ödemeliyiz" dediği öğrenildi.

haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye Dortmund modeli Fenerbahçe'ye Dortmund modeli
Ali Koç'a flaş sözler: Yönetimdeyken de holigandı şimdi de holigan Ali Koç'a flaş sözler: Yönetimdeyken de holigandı şimdi de holigan
Başkan tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar "Başkan tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör