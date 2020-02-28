Fenerbahçe'de moral yemeği moral olamadı!

Süper Lig'de üst üste 3 hafta galip gelemeyen Fenerbahçe, son olarak Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmesinin ardından galip gelememe serisi 4 maça çıkmıştı. Aynı zamanda 21 yıllık yenilmezlik serisinin de son bulmasıyla sarı-lacivertliler adeta hüsrana uğramıştı. Derbinin ardından istifaya davet edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal ve oyuncularla birlikte 'moral yemeği'nde buluştu. Ancak moral yemeğinde esen soğuk rüzgar dikkatlerden kaçmadı.

Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 3-1'lik şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve oyuncular moral yemeğinde bir araya geldi.

Takvim'in haberine göre; Kalamış Develi'de düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal, yardımcıları ve futbolcular katıldı.

Takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için düzenlenen yemekte herkesin üzgün ve moralsiz olması objektiflere yansıdı. Takımdaki iletişimin en az seviyeye indiği ve futbolcuların bile birbirleriyle çok az iletişim kurduğu gözlendi.

MORAL SIFIR

Yemekte esen olumsuz hava, derbi yenilgisinin derin izler bıraktığını gösterdi.

ALİ KOÇ VE YANAL ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Galatasaray önünde alınan şok yenilgi nedeniyle arası iyice açılan Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yemek boyunca çok mesafeliydi. İkilinin arasında yaşanan gerilim çok açık bir şekilde gözler önüne serildi.

TARAFTARA BORCUMUZ VAR

Futbolcuların dünkü idman öncesi toplantı yaptığı ve son durumu masaya yatırdığı öğrenildi. Kaptan Emre'nin, "Sezonun kalan kısmında taraftara borcumuzu ödemeliyiz" dediği öğrenildi.

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