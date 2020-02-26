26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

'in 23. haftasında sahasında ağırladığı 'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan 'de krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarıyla oyun içi iletişim kurmakta sıkıntı yaşayan Alman yıldız, alınan kötü sonuçların ardından isyan bayrağını açtı.

Geçtiğimiz hafta oynanan dev derbide sahasında ağırladığı 'a mağlup olarak 21 yıllık yenilmezliği sona eren 'de isyan etti. Hem taktik sıkıntısı çeken hem de saha içerisinde iletişim sağlayamayan yıldız futbolcunun performansını tam olarak sahaya yansıtamamasından rahatsız olduğu öğrenildi. Kariyeri boyunca ülkesi 'da top koşturan ve ilk kez ülkesi dışına çıkan Kruse, Bundesliga'da taktiksel oyun üzerine oynamaya alışkındı. Sarı-lacivertlilerde transferlerin gecikmesi, sakatlıklar ve ayrılıklar sebebiyle yaşanan değişim, en çok Alman yıldızı etkiledi.

Skorer'in haberine göre, 'ın dayanıklılık ve enerji üzerine oyun inşa etmesi de tecrübeli oyuncuyu zorladı. Verdiği topu geri alamayan, pas trafiği düşük olduğu için takımı yönetemeyen ve kanat eksikliği sebebiyle tıkanan oyunu açamayan Kruse, tek başına mücadele etmekte zorlanıyor. Alman orta saha oyuncusunun bu sıkıntısını yakın çevresiyle de paylaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'deki en önemli sorunlardan birisi de kanat oyuncuları olmadan maça çıkılması... Geçtiğimiz sezon 'den kiralanan , ara döneminde takımdan ayrılıp Inter'e transfer oldu. Garry Rodrigues ise 22. haftada oynanan MKE Ankaragücü maçından önce yapılan antrenmanda sakatlanarak derbiyi kaçırdı. Hızlı oyunculardan yoksun olan sarı-lacivertli takımın kanatlarının olmaması da takımdaki performans düşüşünün en önemli etkenlerinden biri oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18'i , 2'si olmak üzere toplam 20 maça çıkan Max Kruse, 7 gol ve 8 asist üretti.

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