25 Şubat 2020, Salı
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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden antrenmandan görüntülere yer verilirken, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili detay dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 22:02
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