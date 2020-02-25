25 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden antrenmandan görüntülere yer verilirken, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili detay dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 22:02
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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Geçtiğimiz hafta alınan 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından 21 yıllık Kadıköy yenilmezliği son bulan Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Sarı lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Öte yandan Galatasaray maçının ardından salonda gerçekleştirilen antrenmanda Ersun Yanal'ın fotoğrafına yer vermeyen sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda derbi mağlubiyetinin ardından istifa edeceği konuşulan tecrübeli teknik adamın fotoğrafını da paylaştı. İşte antrenmandan kareler...

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...
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