24 Şubat 2020, Pazartesi
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YİNE GERİLERDE KALDI
Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un ilk döneminde küme düşme hattına kadar gerilemiş ancak sonrasında takım toparlanıp üst sıralara tırmanmıştı. Koç'a bu dönemde destek çıkan camia gözünü bu sezona çevirmişti. Ancak art arda puan kayıpları sonrası bu kez eleştiri okları Ali Koç'a döndü. Art arda yapılan hatalara 20 yıl sonra Galatasaray yenilgisi de eklenince köpürdü. Taraftar "Ali Koç gelecek hesap verecek" diye bağırdı. F.Bahçe geçen yılki gibi şampiyonluk yarışında gerilerde kaldı.
BAŞKAN ALİ KOÇ DÖNEMİ YAŞANANLAR
Rami, Reyes, Frey gibi vasat transferler
Damein comolli'nin takım kurmasında ısrar etmek
G.Saray'a karşı 20 yıllık gelenek sona erdi
Cocu ve Ensun Yanal tercihlerindeki isabetsizlik
Başarısızlıkta tarih yazdı!
Giriş Tarihi: 24.02.2020
F.Bahçe’de Ali Koç’un kredisi tükendi. Yanlış transferler, Comolli ısrarı, Cocu ve Yanal hüsranı sonrası taraftarlar “Ali Koç gelecek hesap verecek” diye bağırdı.
F.Bahçe, G.Saray yenilgisi sonrası karıştı. Taraftarlar en çok tepkiyi başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a gösterdi. Aziz Yıldırım sonrası 'yeni vizyon' söylemiyle seçilen Koç'a başta büyük destek veren taraftarların sabrı G.Saray yenilgisi sonrası tükendi. Cocu ve Ersun Yanal ile hoca tercihlerinde ciddi hata yapan başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'yi uzun süre sportif direktör Damien Comolli'ye teslim etmesi de yanlış bulundu.
YİNE GERİLERDE KALDI
Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un ilk döneminde küme düşme hattına kadar gerilemiş ancak sonrasında takım toparlanıp üst sıralara tırmanmıştı. Koç'a bu dönemde destek çıkan camia gözünü bu sezona çevirmişti. Ancak art arda puan kayıpları sonrası bu kez eleştiri okları Ali Koç'a döndü. Art arda yapılan hatalara 20 yıl sonra Galatasaray yenilgisi de eklenince köpürdü. Taraftar "Ali Koç gelecek hesap verecek" diye bağırdı. F.Bahçe geçen yılki gibi şampiyonluk yarışında gerilerde kaldı.
BAŞKAN ALİ KOÇ DÖNEMİ YAŞANANLAR
Rami, Reyes, Frey gibi vasat transferler
Damein comolli'nin takım kurmasında ısrar etmek
G.Saray'a karşı 20 yıllık gelenek sona erdi
Cocu ve Ensun Yanal tercihlerindeki isabetsizlik
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