25 Şubat 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Mesut Bakkal'dan Ersun Yanal'a sert eleştiri
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Mesut Bakkal, eski hocasını 'korkak futbol' oynatmakla eleştirdi.
Radyospor'da derbiyi değerlendiren Bakkal, "Fatih Terim kazanmak için kadro çıkardı ve kazandı. Terim 4 forvetle oynadı. Merak ediyorum F.Bahçe neden forvetsiz oynadı?" derken, şu ifadeleri kullandı: "Ersun Hoca'ya sormak istiyorum. Neden bu kadar savunma oyuncusu ile maça çıkıyorsun? Deniz'i oynatmayacaksanız neden transfer ettiniz? Kadıköy'de oynuyorsun ve sen Fenerbahçe'sin... Yanal'ın yanında 8 yıl çalıştım. Yanındakiler uyarmıyor mu? Bu kadar korkak futbol oynatılır mı?"
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...