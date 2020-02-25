Mesut Bakkal'dan Ersun Yanal'a sert eleştiri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Mesut Bakkal, eski hocasını 'korkak futbol' oynatmakla eleştirdi.

Radyospor'da derbiyi değerlendiren Bakkal, "Fatih Terim kazanmak için kadro çıkardı ve kazandı. Terim 4 forvetle oynadı. Merak ediyorum F.Bahçe neden forvetsiz oynadı?" derken, şu ifadeleri kullandı: "Ersun Hoca'ya sormak istiyorum. Neden bu kadar savunma oyuncusu ile maça çıkıyorsun? Deniz'i oynatmayacaksanız neden transfer ettiniz? Kadıköy'de oynuyorsun ve sen Fenerbahçe'sin... Yanal'ın yanında 8 yıl çalıştım. Yanındakiler uyarmıyor mu? Bu kadar korkak futbol oynatılır mı?"

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