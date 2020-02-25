25 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mesut Bakkal'dan Ersun Yanal'a sert eleştiri

Mesut Bakkal'dan Ersun Yanal'a sert eleştiri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan , eski hocasını 'korkak ' oynatmakla eleştirdi.

Radyospor'da derbiyi değerlendiren Bakkal, " kazanmak için kadro çıkardı ve kazandı. Terim 4 forvetle oynadı. Merak ediyorum F.Bahçe neden forvetsiz oynadı?" derken, şu ifadeleri kullandı: "Ersun Hoca'ya sormak istiyorum. Neden bu kadar savunma oyuncusu ile maça çıkıyorsun? Deniz'i oynatmayacaksanız neden transfer ettiniz? 'de oynuyorsun ve sen Fenerbahçe'sin... Yanal'ın yanında 8 yıl çalıştım. Yanındakiler uyarmıyor mu? Bu kadar korkak oynatılır mı?"

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