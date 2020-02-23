23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

ile 'de karşılaşacak 'nin efsane ismi de Souza, resmi sosyal medya hesabından derbi öncesi paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

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