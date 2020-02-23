Ersun Yanal: Kazanmak için oynayacağız

Ersun Yanal'ın açıklamaları şöyle;

"Öncelikle derbi, bugün futbolun güzel olduğu, topun fazlaca sahada kaldığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı, oynanan topun konuşulduğu bir maç olsun. Maç öncesine bakarsak, bu ateşin olduğu ender maçlardan birtanesi. Bu maçlar bayram havasında geçer."

"Kazanmak için oynayacağız, Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz."

"Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, oyunu oyuncular üzerinden değerlendirmek, hamlelere bakılması gerekiyor. İlk 11'deki oyunculara bakmak yerine takıma bakmak gerek."

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