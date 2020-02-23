23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Kazanmak için oynayacağız

Kazanmak için oynayacağız
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe, önemli açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şöyle;

"Öncelikle derbi, bugün futbolun güzel olduğu, topun fazlaca sahada kaldığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı, oynanan topun konuşulduğu bir maç olsun. Maç öncesine bakarsak, bu ateşin olduğu ender maçlardan birtanesi. Bu maçlar bayram havasında geçer."

"Kazanmak için oynayacağız, 'de son sözü söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz."

"Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, oyunu oyuncular üzerinden değerlendirmek, hamlelere bakılması gerekiyor. İlk 11'deki oyunculara bakmak yerine takıma bakmak gerek."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı! Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!
Fenerbahçe kafilesi Kadıköy'e hareket etti Fenerbahçe kafilesi Kadıköy'e hareket etti
Tutturamazsan adamı taşlarlar "Tutturamazsan adamı taşlarlar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör