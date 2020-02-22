Sochi Kulübü Adil Rami'yi resmen duyurdu!

Fenerbahçe'de beklenilen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Adil Rami, Rus ekiplerinden Sochi'ye transfer oldu. Sochi Kulübü, resmi sosyal medya adresinden transferi resmen duyurdu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek ayrılığını açıklayan Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre Fransız yıldız, Rusya'nın Sochi takımına transfer oldu.

Transferi hakkında konuşan Rami, "Rusya benim için harika bir deneyim olacak, yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum" dedi.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Fransız stoper, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giymişti.

Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu:

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