22 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sochi Kulübü Adil Rami'yi resmen duyurdu!

Yollar ayrılmıştı! Yeni kulübü resmen duyurdu...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'de beklenilen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran , Rus ekiplerinden Sochi'ye oldu. , resmi sosyal medya adresinden transferi resmen duyurdu.

ile olan sözleşmesini feshederek ayrılığını açıklayan 'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre Fransız yıldız, Rusya'nın Sochi takımına oldu.

Transferi hakkında konuşan Rami, "Rusya benim için harika bir deneyim olacak, yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum" dedi.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Fransız stoper, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giymişti.

Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu:

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