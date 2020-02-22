22 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Sochi Kulübü Adil Rami'yi resmen duyurdu!
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
Fenerbahçe'de beklenilen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Adil Rami, Rus ekiplerinden Sochi'ye transfer oldu. Sochi Kulübü, resmi sosyal medya adresinden transferi resmen duyurdu.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek ayrılığını açıklayan Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre Fransız yıldız, Rusya'nın Sochi takımına transfer oldu.
Transferi hakkında konuşan Rami, "Rusya benim için harika bir deneyim olacak, yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum" dedi.
Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Fransız stoper, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giymişti.
Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...