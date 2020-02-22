22 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal sürpriz hazırlıyor

Sürpriz hazırlıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Kanarya'nın Galatasaray karşısına nasıl bir 11'le çıkacağı hala kesinleşmedi. Sarı-lacivertli takımda ilk onbir bugün netleşecek. Yanal bazı mevkilerde hala kararsız. Ferdi Kadıoğlu kanatta oynayabilir.

Cezalı Luiz Gustavo ile sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues'ten yararlanamayacak olan kadroyu bugünkü idmanın ardından netleştirecek. Sakatlığı geçen 'ın sol bekte formasını geri alması bekleniyor. Bu takdirde Dirar kanada geçecek. Stoperde 'in yanında idmanlarda Simon Falette denendi. Jailson'la devam edilmesi de ihtimaller arasında. Orta sahada Gustavo'nun yerine ise büyük olasılıkla Tolga Ciğerci olacak. Kanatlara hız katmak isteyen Yanal'ın Deniz'in yerine Ferdi ile başlayarak sürpriz yapabileceği de gelen haberler arasında. Muhtemel onbir şöyle: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson (Falette), Hasan Ali, Ozan, Tolga, Dirar, Kruse, Ferdi (Deniz), Muriç.

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