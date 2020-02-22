22 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zafere kaçış

Zafere kaçış
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Tecrübeli hoca dün tesislerde analiz toplantısı yaptı. Oyunculara ezeli rakiplerinin eksik yönlerini tek tek gösterip, galibiyetin şifrelerini verdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik heyet dün yapılan antrenmandan önce tesislerde oyuncularla analiz toplantısı gerçekleştirdi. ve ekibi, toplantıda oyunculara Galatasaray'ın eksik ve güçlü yönlerini tek tek anlattı. Videolu örneklerin de kullanıldığı toplantıda galibiyetin şifreleri verildi. Hangi oyuncuya nasıl savunma yapılacağı, ne şekilde hücum edileceği ve gol organizasyonları şemalarla gösterildi.

BUGÜN KAMPA GİRECEKLER
Sarı-lacivertliler toplantının ardından yaptığı antrenmanla günü tamamladı. İki bölüme ayrılan oyuncuların bir grubu sahada çalışırken, bir grubu da salonda kondisyon aletleriyle rejenerasyon idmanı uyguladı. İlk onbire dönmesi beklenen sahada tek başına tempolu koşu çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe bugün yapılacak taktik çalışmalarla derbi hazırlıklarını tamamlayıp, 'nde kampa girecek.

GOLLERİN ÇOĞU YABANCILARDAN
Son 10 sezondaki 25 derbide atılan 45 golün 31'ini yabancı oyuncular kaydetti. Galatasaray filelerine 4 gol gönderen Alex bu alanda ilk sırada yer alıyor. Sarıkırmızılı ekipte ise 3 gol atan Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

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