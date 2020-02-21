21 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Dev derbide dikkat çeken detay! 17 yıl sonra...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

'in 23. haftasındaki dev derbide ile , 'nda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede gözler pazar günü oynanacak derbiye çevrilirken, 'de uzun süre sonra bir ilk yaşanacak. Sezon başında futbolu bırakarak sarı-lacivertli kulüpte antrenör olarak görev almaya başlayan , 17 yıl sonra ilk kez bir Galatasaray derbisini tribünden takip edecek.

'in 23. haftasındaki kritik karşılaşmada ile , 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin 20 yıllık yenilmezlik serisini devam ettirmek, sarı-kırmızılıların ise 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak için çıkacağı mücadelede bir ilk yaşanacak.

2003 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasını tam 525 kez giyerek kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen ve sezon başında profesyonel kariyerini noktalayarak antrenör olarak sarı-lacivertli kulübe hizmet vermeye başlayan , ilk kez 'de oynanan bir derbide sahada ve yedek kulübesinde olmayacak.

Kadıköy'deki ilk Galatasaray maçına 29 Şubat 2004 tarihinde çıkan ve Kadıköy'deki serinin 16'sında ilk 11'de görev yapan Volkan Demirel, pazar günü oynanacak derbiyi ilk kez tribünden izleyecek. Demirel, , ve 'da katılacağı kursları tamamladıktan sonra önümüzdeki yıldan itibaren kulübede yer alabilecek.

Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planları ortaya çıktı haberin devamı

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