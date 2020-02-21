Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken detay! Volkan Demirel...
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede gözler pazar günü oynanacak derbiye çevrilirken, Kadıköy'de uzun süre sonra bir ilk yaşanacak. Sezon başında futbolu bırakarak sarı-lacivertli kulüpte antrenör olarak görev almaya başlayan Volkan Demirel, 17 yıl sonra ilk kez bir Galatasaray derbisini tribünden takip edecek.
Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik karşılaşmada Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin 20 yıllık yenilmezlik serisini devam ettirmek, sarı-kırmızılıların ise 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak için çıkacağı mücadelede bir ilk yaşanacak.
2003 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasını tam 525 kez giyerek kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen ve sezon başında profesyonel futbol kariyerini noktalayarak antrenör olarak sarı-lacivertli kulübe hizmet vermeye başlayan Volkan Demirel, ilk kez Kadıköy'de oynanan bir derbide sahada ve yedek kulübesinde olmayacak.
Kadıköy'deki ilk Galatasaray maçına 29 Şubat 2004 tarihinde çıkan ve Kadıköy'deki serinin 16'sında ilk 11'de görev yapan Volkan Demirel, pazar günü oynanacak derbiyi ilk kez tribünden izleyecek. Demirel, Hollanda, İngiltere ve Almanya'da katılacağı kursları tamamladıktan sonra önümüzdeki yıldan itibaren kulübede yer alabilecek.
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