21 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Samandıra’da kemik sesleri

Samandıra’da kemik sesleri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de idmanlar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Futbolcuların hırsı objektiflere yansırken, antrenmanlarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor.

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de idmanlar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Futbolcuların hırsı objektiflere yansırken, antrenmanlarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Forma giymek için teknik direktör 'ın gözüne girmeye çalışan sarı-lacivertli oyuncuların performansı, Galatasaray maçı öncesi de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Yanal'ın yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bugün de hazırlıklarını sürdürecek.
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