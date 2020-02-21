21 Şubat 2020, Cuma
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Samandıra’da kemik sesleri
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de idmanlar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Futbolcuların hırsı objektiflere yansırken, antrenmanlarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de idmanlar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Futbolcuların hırsı objektiflere yansırken, antrenmanlarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Forma giymek için teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışan sarı-lacivertli oyuncuların performansı, Galatasaray maçı öncesi de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Yanal'ın yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bugün de hazırlıklarını sürdürecek.
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