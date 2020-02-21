21 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'dan flaş transfer açıklaması!

Altay Bayındır'dan flaş transfer açıklaması!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.02.2020

'nin sezon başında MKE Ankaragücü'nden ettiği 'ın ve 'den çeşitli kulüplerin radarına girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz hafta Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki file bekçisinin "Avrupa'ya transfer olabilirim" dediği öğrenildi.

Bu sezon 'nin kalesini koruyan 21 yaşındaki , Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oyuncuyla ve 'dan ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi. Ajansspor'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile oynanan maçta camianın bazı isimleriyle yaptığı görüşmede Altay Bayındır, fikrini açıkladı.

"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

Genç kaleci, "Fenerbahçe'ye daha verecek çok şeyim var. Önce Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum. Avrupa'da da takımımla başarılar yakalamak istiyorum. Zamanı geldiğinde belki Avrupa'ya olabilirim. Ama bu noktada da Fenerbahçe ve benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" dedi.

EURO 2020'de kendisine şans geleceğine inanan Altay Bayındır, "Fenerbahçe'de deneyim kazanınca daha da iyi olacağım. Ben eksiklerimi görüyorum. Sürekli çalışıyorum. Ayrıca büyük bir taraftar önüne çıkmak kolay değil. gibi bir ağabey ile çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Altay Bayındır'ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

İşte dev derbiye damga vuran koreografiler haberin devamı

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