21 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını ayırdı

Dev derbi öncesi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

, ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini 'ye bildirdi. Yıldız oyuncu Ligi takımlarından Sochi ile her konuda anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalamak için Rusya’ya gitti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbolcumuz ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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