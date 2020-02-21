Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi. Yıldız oyuncu Rusya Ligi takımlarından Sochi ile her konuda anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalamak için Rusya’ya gitti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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