Yeniden doğacağız
“Son iki karşılaşmada inişe geçtik. Ancak derbide alacağımız 3 puanla zirve yarışındaki yerimizi koruyacağız. Şampiyonluğa inancımız da bir an olsun eksilmedi. Kadıköy’de yeniden doğacağız”
Forma giydiği son 9 Süper Lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Max Kruse, Galatasaray derbisi öncesi önemli mesajlar gönderdi. Son haftalarda attığı gollerin yanı sıra sahadaki hırsı ve mücadelesiyle de öne çıkan Alman yıldız, ezeli rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacakları söyledi. Bu sezon geldiği takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve 40 yıllık Fenerbahçeli gibi davranan Max Kruse, arkadaşlarını da motive ediyor. Önceki günkü idmandan bu yana takım arkadaşlarıyla toplantılar yapan 31 yaşındaki oyuncu, galibiyete inanıyor.
'OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLUĞA'
Taraftarlarının önünde Kadıköy geleneğini sürdüreceklerinin altını çizen Alman futbolcu, "Özellikle son iki maçta inişe geçtiğimiz doğru. Ancak Galatasaray karşısında alacağımız galibiyet yeniden çıkışımızın başlangıcı olacak. Son maçın son saniyesine kadar da şampiyonluk umudumuzu koruyacağız. Hocamızın da dediği gibi bu ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz. Pazar günü bunu bir kez daha göstereceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız da bir an olsun eksilmedi. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa gideceğiz" açıklamasında bulundu.
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