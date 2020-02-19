19 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Samandıra’da durmak yok

Samandıra’da durmak yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Geçtiğimiz haftayı Ankaragücü yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde Samındıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Dar alanda hücum ve savunma organizasyonları üzerinde çalışan Kanarya, bireysel idmanlarla günü tamamladı.

Geçtiğimiz haftayı Ankaragücü yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde Samındıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Dar alanda hücum ve savunma organizasyonları üzerinde çalışan Kanarya, bireysel idmanlarla günü tamamladı.
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