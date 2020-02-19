19 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hasan Ali geri sayımda

Hasan Ali geri sayımda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenen hırs küpü... Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim" sözlerini sarfetti.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenen hırs küpü... Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim" sözlerini sarfetti.
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