19 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 - BLMA: 58 | MAÇ SONUCU

F.Bahçe Öznur Kablo BLMA'yı rahat geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı temsilcisi 'yı 74-58 yendi. Grubunu ilk sırada bitirmeyi daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural Topuz : Milapie 10, Whitcomb 9, Williams 5, Peddy 2, Tchatchouang 10, Bankole 13, Bernies 5, Kamba 4, Farcy, Sequeira

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mila Cavara ()

1. Periyot: 22-13

Devre: 38-26

3. Periyot: 60-47



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