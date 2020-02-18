18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Şubat sendromu!

Şubat sendromu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'ın kariyeri boyunca şubat aylarında önemli puan kayıpları yaşadığı ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca şubat aylarında önemli puan kayıpları yaşadığı ortaya çıktı.

İşte o tablo:
2006-07 4 0 1 3
2012-13 4 1 2 1
2013-14 4 1 1 2
2016-17 3 1 2 0
2018-19 4 1 2 1
2019-20 3 0 1 2

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