Koç yarın konuşacak

Başkan Ali Koç yarın basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde saat 16.00'da düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları ve yorumcular davet edildi.

Koç'un hakem hataları ve takımın durumuyla ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Ali Koç geçtiğimiz hafta yapacağı toplantıyı İdlib'te 5 askerimizin rejim unsurları tarafından şehit edilmesi üzerine son dakikada ertelemişti.